За два с половиной года при Президенте Владимире Зеленском Украина скатилась на самое дно европейских и мировых рейтингов. Провальная экономическая, бюджетная и энергетическая политика, процветающая коррупция, антисоциальная деятельность нынешней власти привели к дальнейшей деградации украинской экономики и падению ключевых показателей жизнедеятельности страны.

В своем ежегодном послании к Верховной Раде Президент Зеленский бравировал рекордным показателем среднемесячной заработной платы украинцев. Забыв, однако, уточнить, что по этому показателю Украина занимает последнее место в Европе. Так, среднемесячная заработная плата в нашей стране по итогам 10 месяцев 2021 года составила 13648 грн, или $498,5. Тогда как, например, уровень средней зарплаты в соседней Молдове ‒ 9044 лея, или около $502,5. Так что гордиться ни Президенту Зеленскому, ни бездарному украинскому правительству тут абсолютно нечем.

Более того, в 2021 году Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index. Для сравнения: у Молдовы 72-е место в рейтинге, у Беларуси – 66-е.

Согласно ежегодному докладу Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse, уровень благосостояния на душу населения в Украине в 2021 году составил $13104. И это также последнее место среди всех стран Европы. Для сравнения: в Европе этот показатель составил $174836, в мире – $79952. Даже в соседней Молдове уровень благосостояния выше, чем в Украине – $15491. И это главный, действительно показательный результат работы Зеленского и его команды в социальной сфере.

По данным исследования GfK Purchasing Power Europe, именно Украина в 2021 году занимает последнее место в Европе по покупательной способности среди 42 европейских государств – всего €1892 на душу населения. Средний показатель по Европе составляет €15055, что без малого в 8 раз превышает соответствующий показатель Украины. А самый высокий уровень покупательной способности на душу населения среди европейских стран – в Лихтенштейне – в 34 раза больше украинского и достигает €64629.

Не выдерживают никакой критики и заявления Президента о рекордном внутреннем валовом продукте Украины. Хотя бы потому, что по сравнению с другими странами его размер несоизмеримо низок. По итогам 2020 года по показателю ВВП на душу населения Украина занимает также последнее место в Европе и 137-е место в мире (в рейтинге Всемирного банка) ‒ $3727. Тогда как ВВП на душу населения в Польше составляет $15656, в Венгрии – $15899, в Румынии – $12896, в Болгарии – $9975, и даже в Молдове он выше ‒ $4551. Среди стран ЕАЭС в Беларуси ВВП на душу населения еще в прошлом году достиг $6411, в Казахстане – $9056, в России – $10127. Такие низкие показатели Украины – итог бездарной экономической политики Зеленского и его команды.

Неспособность реализовать структурные экономические реформы, ошибочный внешнеэкономический вектор развития Украины, лишивший отечественных товаропроизводителей доступа на перспективные рынки России и стран СНГ, коррупция в самых высоких эшелонах власти и грубое попрание действующего законодательства и норм Конституции уже привели к падению ключевых макроэкономических показателей, бегству иностранных инвесторов и существенному снижению уровня жизни в стране. Власть, защищающая лишь собственные интересы и работающая на обогащение узкого круга приближенных, не способна обеспечить ни достойных зарплат и пенсий, ни социальной поддержки, ни правовой защиты своих граждан.

За период пребывания у власти Зеленского со товарищи Украина не только не преодолела экономический кризис, но еще глубже в него погрузилась. И это особенно заметно, если сравнивать показатели нашей страны с экономическими и социальными показателями Европы и соседних государств. Очевидно, что нынешний период, когда у власти оказались профессионально непригодные, полуграмотные неучи, станет одним из самых депрессивных в истории Украины. А это значит, что страна не только не получит должного импульса для развития, но и к концу каденции «зеленой» команды откатится на годы назад и еще больше отстанет от других экономик мира.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"