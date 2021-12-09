Убийство ребенка в Харькове: появились новые детали [ Редактировать ]
Известны новые подробности убийства двухлетнего ребенка матерью в Харькове. Сотрудники дошкольного учреждения №199, которое посещал малыш, утверждают, что женщина не могла задушить ребенка.
Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.
Отмечается, что еще в пятницу, 3 декабря, мальчик посещал детский сад. 6 декабря ребенок не пришел, поэтому воспитатель позвонила матери и поинтересовалась состоянием малыша. Та рассказала, что решила придержать сына дома, потому что у него кашель.
В частности, заведующая детским садом Альбина Фоменко отметила, что семья, где произошла трагедия, производила хорошее впечатление. Она утверждает, что мать очень заботилась о мальчике. Также опровергла информацию о том, что мать воспитывала малыша одна, ведь отец тоже забирал сына из детского сада. Мол, у них десять лет не было детей, поэтому женщина обожала ребенка.
"Для нас это ужас. Семья очень хорошая. Не могла она этого сделать", – отметила она.
Заведующая предполагает, что, возможно, у малыша произошла аспирационная асфиксия (перекрытие дыхательных путей) и мать испугалась, решившись на суицид.
Напомним, трагедия в Харькове произошла в ночь на 8 декабря. 36-летняя мать задушила маленького сына. Об инциденте она известила полицию сама. После чего хотела покончить с собой, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Но женщина выжила и находится в реанимации с многочисленными переломами. В ее доме правоохранители нашли пояс от халата и подозревают, что мать задушила ребенка.
Семья не состояла на учете соцслужб. Есть версия о неизлечимом заболевании женщины. Она раньше была судима, жила со своим отцом и имела семейные проблемы.
Правоохранители открыли производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
О том, что малыш утонул, на телефон "103" сообщила его мать. Женщина рассказала, что оставила своего годовалого сына в ванной без присмотра, а когда вернулась, он лежал там головой вниз
40-річний чоловік убив свою дружину, трьох дочок та застрелився сам. Усе через те, що боявся арешту за підробний сертифікат про вакцинацію.
Знали, що їхня дитина готується убивати, та ніяк не завадили. Джеймсу та Дженніфер Крамбл висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві.
У лікарні помер 17-річний юнак. Бійня у навчальному закладі сталася напередодні. Підліток з пістолета розстріляв своїх однокласників.
Гадячский районный суд Полтавской области отправил за решетку на два года женщину, которая утопила своего ребенка в ведре с помоями