Известны новые подробности убийства двухлетнего ребенка матерью в Харькове. Сотрудники дошкольного учреждения №199, которое посещал малыш, утверждают, что женщина не могла задушить ребенка.

Об этом сообщает харьковское издание Newsroom.

Отмечается, что еще в пятницу, 3 декабря, мальчик посещал детский сад. 6 декабря ребенок не пришел, поэтому воспитатель позвонила матери и поинтересовалась состоянием малыша. Та рассказала, что решила придержать сына дома, потому что у него кашель.



В частности, заведующая детским садом Альбина Фоменко отметила, что семья, где произошла трагедия, производила хорошее впечатление. Она утверждает, что мать очень заботилась о мальчике. Также опровергла информацию о том, что мать воспитывала малыша одна, ведь отец тоже забирал сына из детского сада. Мол, у них десять лет не было детей, поэтому женщина обожала ребенка.

"Для нас это ужас. Семья очень хорошая. Не могла она этого сделать", – отметила она.

Заведующая предполагает, что, возможно, у малыша произошла аспирационная асфиксия (перекрытие дыхательных путей) и мать испугалась, решившись на суицид.



Напомним, трагедия в Харькове произошла в ночь на 8 декабря. 36-летняя мать задушила маленького сына. Об инциденте она известила полицию сама. После чего хотела покончить с собой, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Но женщина выжила и находится в реанимации с многочисленными переломами. В ее доме правоохранители нашли пояс от халата и подозревают, что мать задушила ребенка.

Семья не состояла на учете соцслужб. Есть версия о неизлечимом заболевании женщины. Она раньше была судима, жила со своим отцом и имела семейные проблемы.

Правоохранители открыли производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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