В Харькове мать зверски задушила двухлетнего сына и выбросилась из окна [ Редактировать ]
В ночь на 8 декабря в Харькове 36-летняя женщина задушила своего 2-летнего сына. После этого она выпрыгнула из окна 4 этажа, пытаясь покончить с собой, однако осталась жива.
В настоящее время горе-мать находится в больнице, но на контакт не идет, сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков". Отмечается, что событие произошло по адресу ул. Академика Павлова, 132-В.
В пресс-службе Нацполиции Харьковской области информацию подтвердили. На место выезжала следственно-оперативная группа.
"Ребенок умер. Причины смерти 2-летнего мальчика устанавливаются", – отметила спикер Нацполиции Харьковской области Елена Боронник.
Позже заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что женщина страдает неизлечимой болезнью. Она принимала медицинские препараты, якобы это могло стать причиной ее страшного поступка. Однако раньше, по ее словам, никаких жалоб на семью не поступало.
Соседка, проживающая в том же доме этажом ниже, сообщила, что родители у ребенка были образцовые, мальчик ходил в детсад. Еще у них есть дедушка.
Отмечается, что вызов на 102 поступил около 4:00 утра. Звонила сама женщина. После приезда полицейских, мать сообщила им что убила ребенка и выпрыгнула с 4 этажа. Предварительно, мальчик умер от удушения, вероятно, поясом от халата, который был найден на месте преступления.
Также в прокуратуре сообщили, что женщина не судима, в декрете, в семье были проблемы, одна воспитывала ребенка, живет со своим отцом.
Относительно информации по поводу болезни, которая могла побудить ее совершить такой поступок – вопрос сейчас изучается.
Женщине грозит наказание согласно п.2 Ч 2 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка" – до 15 лет лишения свободы. На данный момент прокуроры ждут разрешения врачей на допрос матери.
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