Погода в Украине вскоре изменится с приходом потепления. Хоть потепление будет кратковременным и с осадками, но все же немного порадует после ледяных дождей.

По данным Украинского гидрометцентра, потепление придет с пятницы 10 декабря, но с понедельника, 13-го снова похолодает. При этом западные области почти не почувствуют потепления, разве что в воскресенье, 12 декабря температура немного повысится.

Сегодня, 9 декабря будет все еще низкая температура, пасмурно, но вероятность осадков минимальна. Ниже нуля будет на севере и западе, а в остальных регионах +3... +7 градусов.

В пятницу, 10 декабря на западе -1... +3, на юге потеплеет до +9... +14, а на остальной территории +4... +9 градусов. Снег в этот день в западных областях, небольшие осадки в Житомирской и Винницкой области.

11 декабря температура существенно не поменяется, но на севере, северо-востоке и в центре пасмурно и небольшой дождь.

13 декабря температура снизится по всей стране, почти везде будет пасмурно, дождливо, а на западе дождь с мокрым снегом. Кроме того, ударит сильный мороз.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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