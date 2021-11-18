Синоптики обещают теплую погоду в декабре, но уже в январе-феврале могут ударить лютые морозы. По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.

"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.

Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.

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"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода, морозы достигнут и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными", - добавил Кульбида.

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