Шахтарі Львівщини перекрили трасу поблизу українсько-польського кордону.

Так сотні гірників вимагали від держави виплатити їм зарплату. Люди грошей не отримують майже 3 місяці. Лише напередодні, після півтори доби перебування під землею, їм виплатили третину боргів. Утім, кошти отримали лише ті, хто видобуває вугілля.

Загальна сума невиплаченої зарплати по всіх шести шахтах уже перевищила 200 мільйонів гривень. На держпідприємстві "Львіввугілля" кажуть - таких фінансів немає. Бо ж ціна, за якою купували їхнє "чорне золото", - збиткова. Тому єдина надія на допомогу з держбюджету.

Василь Лесняк, голова профспілки шахта "Межиричанська":