Німці вигадали екзотичний спосіб боротьби зі стресом [ Редактировать ]
Заспокійливий квиток. У Берліні так перейнялися емоційним станом містян, що випустили спеціальний проїзний квиток у громадському транспорті. Він - просякнутий... конопляною олією. І його - на додачу до всього - можна ще й з'їсти. Словом, аби лише пасажири - не нервували.
Розсмішила чи заспокоїла така ініціатива берлінців? І чи багато конопляних квитків вони з'їли? Розкаже наша німецька кореспондентка - Тетяна Логунова.
Робота, звіти, діти, затори, пошук подарунків і, ялинка, яку треба купити і якось довезти додому. Напередодні Різдва та Нового року - берлінці та берлінки - живуть у суцільному стресі. Принаймні, так вважають у компанії, що керує мережею столичного громадського транспорту.
Стрес! Інколи допомогти може тільки одне!
Щоб пасажири не нервувалися - для них випустили спеціальні передсвяткові квитки. З додаванням кількох крапель конопляної олії. Ця речовина не є наркотичною й абсолютно не шкодить здоров'ю. Але діє заспокійливо.
Ось він, конопляний квиток. Не тільки довезе Вас додому, а ще й заспокоїть.
Цей рекламний ролик - не жарт. Такі квитки тепер і справді можна придбати в Берліні. Коштує один - майже дев'ять євро. Чинний - протягом доби. 24 години дозволяє кататися містом, а потім його можна… з'їсти. Так-так, він виготовлений із їстівного паперу, просякнутого конопляною олією.
Одразу після старту - ця акція стала однією з найобговорюваніших у Берліні. Чого, власне, і прагнув оператор столичного транспорту. Представники компанії, щоправда, просять - сприймати все з гумором.
Яннес Швенту, представник компанії-оператора громадського транспорту Берліна:
До цієї акції треба ставитися жартома. І не шукати там якоїсь позиції стосовно канабісу, ми її не займали. Ми хотіли сказати містянам: у такий стресовий передсвятковий період слід користуватися громадським транспортом. А потім придумали цей квиток із конопляною олією, яка не містить жодних активних інгредієнтів. Чому б і ні? Еге ж, акція вдалася.
А ще пасажирів просять не їсти квитки під час поїздок. Небажано і надкушувати.
Яннес Швенту, представник компанії-оператора громадського транспорту Берліна:
Якщо ви хочете користуватися транспортом, не їжте і не гризіть квиток. Якщо ви його надкусите - він буде недійсним.
Такі "заспокійливі"квитки продаватимуть недовго. Лише до кінця тижня. Тож незабаром жителям мегаполісу доведеться шукати інші способи зняти стрес і розслабитися.
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