В Министерстве национальной обороны Литвы заявили о готовности передать Украине летальное оружие. Об этом заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас.

По его словам, Литва должна всячески поддерживать страну и, в частности, передать ей летальное оружие для зашиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и также производитель и поставщик.

Читайте также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину есть до сих пор. В настоящее время Украина находится в постоянном контакте с союзниками для сдерживания угрозы со стороны России.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России нужно вводить до вторжения на украинскую территорию. Гава государства подчеркнул, что в таком случае вооруженного конфликта может и не будет.

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