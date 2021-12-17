"Угроза вторжения России в Украину есть до сих пор" - Кулеба [ Редактировать ]
В пятницу, 17 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России в Украину есть до сих пор. Об этом стало известно в ходе брифинга министра.
По его словам, Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины.
Кулеба отметил, что Украина находится в постоянном контакте с союзниками для сдерживания России.
Россия продолжает обострять ситуацию с безопасностью вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном стягивании войск к границам весной и новых угрозах вторжения в Украину в конце этой осени, которые продолжаются и сейчас в Украине.
Напомним, что 9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
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