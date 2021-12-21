В Харьковской области Первомайский горрайонный суд вынес приговор мужчине, который живьем пытался сжечь жену. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом говорится в реестре судебных решений.

Событие произошло в марте 2020 года в день рождения осужденного. Они с женой праздновали за столом, и между ними возникла ссора. Муж обвинил жену, в том, что она слишком много пьет и иногда не ходит на работу.

Во время конфликта мужчина выпил еще спиртное и пошел в гараж, где взял пластиковую бутылку со смесью бензина и масла, которой он заправлял бензопилу. Вернувшись в дом, он вылил смесь на жену и диван, где она сидела.

В результате женщина получила 50% ожогов тела, а скорую ей вызвала дочь, пришедшая навестить родителей.

Позже женщина скончалась в ожоговом центре горбольницы имени профессора А.И. Мещанинова.

Первомайский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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