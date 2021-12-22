В Лукьяновском СИЗО 20 декабря было совершено ножевое нападения в одной из платных камер, которые презентовал министр юстиции Денис Малюська. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Потерпевшего зовут Максим Кириченко. Его адвокат Дарья Шевченко рассказала PavlovskyNEWS, что камера обошлась ее подзащитному в 12 тыс гривен за месяц. Но она была не одиночная и новый сокамерник сразу начал высказывать Кириченко надуманные претензии, а после этого нанес несколько ударов ножом по руке. Как нападавший пронес нож в камеру – неизвестно.

"В понедельник моего подзащитного перевели в платную камеру, которая обошлась ему 12 тысяч гривен в месяц. Буквально через несколько минут после заселения, сокамерник начал высказывать ему претензии, передавать "приветы" от каких-то людей, а потом достал нож и нанес несколько ранений в руку, одно из них серьезное. Потерпевший упал на пол, лежал 15 минут и истекал кровью", - рассказала Дарья Шевченко "Стране".

Адвокаты сразу обратились в Госбюро расследований и полицию. Там приняли заявления, но никакой реакции за три дня не последовало.

Кириченко утверждает, что за это время его заставили подписать заявление о самостоятельно нанесенных повреждениях.

21 декабря адвокаты хотели с жалобой обратиться в Департамент исполнения наказаний, но там сказали, что у них корпоратив и заявления уже не принимаются. В итоге жалобу приняли только после угроз защиты Кириченко обратиться в СМИ.

"Ноль реакции. Ни на одной горячей линии не отвечают, департамент, который курирует СИЗО - вообще ноль реакции. Я звонила на все внутренние телефоны, приехала к ним, позвонила еще и мне обьявили: "Конечно, никто не возьмёт трубку, потому что через 15 минут у нас корпоратив". Естественно, я заявила, что жизнь человека важнее, чем корпоратив. Я сказала, что, если не будет реакции, то приедут журналисты . И только после этого у меня приняли заявление", - отметила Дарья Шевченко.

Как ранее сообщали, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.

Напомним, недавно на Волыни произошло резонансное преступление: мужчина, который отсидел в тюрьме за убийство отца, оказавшись на свободе, уже на следующий день убил и родную мать.

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