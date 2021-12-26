Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в програмі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповіли, що чекає українців у 2022 році та як поширюється коронавірус в країні.

Карантин в Україні

Дві області - Волинська та Запорізька, - які єдині в Україні знаходяться зараз у "червоній" зоні карантину, наступного тижня перейдуть у "жовту" зону.

"Так, сьогодні значний спад захворюваності на коронавірус. Дві останні області - Волинська і Запорізька - виходять з "червоного" рівня епідемічної небезпеки за показниками. Міністерство охорони здоров'я вже направило подання на Кабінет міністрів України, щоб скликати комісію з надзвичайних ситуацій, яка розгляне виведення найближчим часом цих двох областей з червоного рівня епідемічної небезпеки. Можу з упевненістю сказати, що наступного тижня у нас не буде жодної області, яка перебуває в червоному рівні епідемічної небезпеки. Херсонська за показниками уже наближається до зеленої", - каже Ляшко.

За словами міністра зараз у лікарнях перебуває десь 17,5 тисяч хворих на коронавірусну хворобу.

Штам "Омікрон" в Україні

Українська медицина повністю готова до нової хвилі коронавірусу, яку спричинить новий штам "Омікрон".

"Буквально в п'ятницю, 24 грудня, виявили ще п'ять випадків "омікрону". Це те, що сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях, у зразках. До цього був один випадок, тобто офіційно зареєстровано шість випадків... Тому ми прогнозуємо зростання захворюваності на коронавірус, ми ще не перемогли пандемію. Але чекати ускладнень якихось, чи ні залежить від кожного із нас, бо треба прийти і зробити щеплення. Те, що ми бачимо, наприклад, у Великій Британії, навіть при ста тисячах випадків невелика кількість людей госпіталізується, тому що вакцина працює і захищає від тяжкого перебігу хвороби", - додав Віктор Ляшко.

Міністр розповів, що в країнах Європейського союзу, зараз фіксується рекордна кількість нових випадків на COVID-19. Ця хвиля, на відміну від попередніх, іде зі сходу на захід.

"Раніше ми дивилися що відбувається в Польщі та через 14-21 день в Україні ситуація повторювалась. Зараз усе навпаки: що було в Україні зараз ми бачимо в Польщі", - додав він.

Зарплати медикам с січня місяця

"Відповідно до указу президента лікар має отримувати 20 тис. грн, середній медичний працівник - 13,5 тис. грн. Відповідно на зазначені заходи в бюджеті 2022 року передбачено кошти в розмірі 157 мільярдів гривень. Це програма медичних гарантій. Це на 34 мільярди більше, ніж було передбачено минулого року. Тобто ми можемо говорити про виконання указу президента і про те, що всі лікарі будуть мати змогу отримувати в повному обсязі зазначені заробітні плати. 157 мільярдів це програма медичних гарантій", - сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

1000 гривень за вакцинацію

"С 19 грудня стартувала програма єПідтримка, запроваджена для тих галузей, які більше постраждали під час локдауну та обмежень. Програма єПідтримка дає можливість всім людям, від 18 років, які отримали дві дози вакцини, скористатися можливостями і через портал "Дія" зареєструватися та отримати 1000 гривень. І спрямувати та купити за ці кошти: книжки, квитки в театр, піти в фітнес-клуб, або придбати авіаквитки або квитки на потяг. Зі старту програми вже 6,5 мільйонів українців отримали банківські картки. 5,5 мільйонів українців сформували заявки, та близько 3 мільярдів коштів спрямовані на зазначені заходи. З січня ми хочемо модифікувати програму, та людям віком від 60 років дати можливість купити ліки. Далі будемо дивитися, яким попитом буде користуватись ця програма, та дивитися які галузі будуть потребувати підтримки. Програма буде діяти протягом 2022 року", - додала Свириденко.