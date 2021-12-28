В центре Киева пьяный мужчина рано утром напугал соседей. Правоохранителю, составлявшему админматериал, он сломал нос. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Пьяный мужчина на ул. Приймаченко, 1/27 кричал ночью и вел себя неадекватно, из-за чего соседи вызвали полицию. По информации Telegram-канала, общественный порядок нарушал Туровский Яков Николаевич, которому 29 лет.

"Сначала при правоохранителях мужчина немного успокоился, но когда на него начали составлять административные материалы как сошел с ума - начал орать нецензурной бранью во весь голос, по требованию правоохранителей прекратить неправомерные действия не реагировал, а потом изо всех сил ударил своей головой в область лица патрульного", - сообщает Telegram-канал.

Полицейского госпитализировали в "Институт отоларингологии имени Коломийченко", где у него обнаружили перелом носа.

Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения за нанесение телесных повреждений полицейскому. Он помещен в изолятор.

Читайте также, в Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Когда правоохранители попытались задержать неадеквата, он атаковал одного из них, ранив ножом в руку.

Кроме того, в городе Смела Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице и напал на полицейского, который хотел ему помочь. Правоохранитель в свой выходной день увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и вонзил себе в живот.

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