Мешал самоубийству: под Черкассами мужчина бросился с ножом на полицейского [ Редактировать ]
В городе Смела Черкасской области мужчина пытался покончить с собой на улице и напал на полицейского, который хотел ему помочь.
Об этом пишет пресс-служба полиции Черкасской области.
Сообщается, что правоохранитель в свой выходной день увидел, как мужчина достал кухонный нож посреди улицы и вонзил себе в живот. Патрульный сразу бросился на помощь, но мужчина начал бросаться на него с ножом.
"Совместно с другим очевидцем происшествия, который оказался также полицейским, инспектору удалось задержать мужчину и вызвать медиков", - говорится в сообщении.
Злоумышленника прооперировали, угрозы его жизни нет.
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