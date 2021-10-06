В Одессе парень с ножом напал на полицейских, его задерживал спецназ (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Об этом сообщает полиция Одесской области.
Когда правоохранители попытались задержать неадеквата, он атаковал одного из них, ранив ножом в руку, а потом убежал в свою съемную квартиру.
Задерживать мужчину вызвали батальон полиции специального назначения. Когда бойцы с согласия хозяйки квартиры вошли внутрь, хулиган бросился на одного из спецназовцев и ударил его ножом в грудь. Мужчину спасло только защитное снаряжение - он не пострадал.
Остановить агрессора удалось только после применения травматического оружия. Мужчина получил ранение в грудь, ему оказывают медицинскую помощь.
Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Напомним, что на выходных в Чернигове подростки забили до смерти капитана полиции и ранили его напарника.
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