В Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Когда правоохранители попытались задержать неадеквата, он атаковал одного из них, ранив ножом в руку, а потом убежал в свою съемную квартиру.

Задерживать мужчину вызвали батальон полиции специального назначения. Когда бойцы с согласия хозяйки квартиры вошли внутрь, хулиган бросился на одного из спецназовцев и ударил его ножом в грудь. Мужчину спасло только защитное снаряжение - он не пострадал.

Остановить агрессора удалось только после применения травматического оружия. Мужчина получил ранение в грудь, ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, что на выходных в Чернигове подростки забили до смерти капитана полиции и ранили его напарника.