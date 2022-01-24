Стрельба в университете Германии: появились детали [ Редактировать ]
На юго-западе Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. Огонь открыл студент. Об этом сообщает местное издание heidelberg24.de.
По уточненным данным, с тяжелыми ранения госпитализировали четверых человек.
Выстрелы прозвучали прямо на лекции в аудитории медицинского факультета.
По предварительным данным, у него не было политических или религиозных мотивов. С собой у него было несколько пистолетов, но данная информация пока официально не подтверждена.
В полиции отметили, что всего ранены четыре человека, за жизнь одного из них борются медики.
Нападавший стрелял из длинноствольного пистолета, после чего попытался скрыться за пределами аудитории и застрелился.
Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал. Также мы писали о том, что в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу.
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