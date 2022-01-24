На юго-западе Германии произошла стрельба в университете Гейдельберга. Огонь открыл студент. Об этом сообщает местное издание heidelberg24.de.

По уточненным данным, с тяжелыми ранения госпитализировали четверых человек.

Выстрелы прозвучали прямо на лекции в аудитории медицинского факультета.

По предварительным данным, у него не было политических или религиозных мотивов. С собой у него было несколько пистолетов, но данная информация пока официально не подтверждена.

В полиции отметили, что всего ранены четыре человека, за жизнь одного из них борются медики.

Нападавший стрелял из длинноствольного пистолета, после чего попытался скрыться за пределами аудитории и застрелился.

Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал. Также мы писали о том, что в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу.

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