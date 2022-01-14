На курорте в Карпатах мужчина устроил стрельбу [ Редактировать ]
Возле Буковеля, в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
Прибывшие на место правоохранители изъяли у него пистолет.
Сообщается, что накануне вечером в полицию сообщили о стрельбе в селе Поляница.
Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят.
На стрелка составили административный протокол. Решается вопрос о том, чтобы лишить его разрешения на оружие.
Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал.
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