Возле Буковеля, в курортном селе Поляница, мужчина из Киева устроил стрельбу. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Прибывшие на место правоохранители изъяли у него пистолет.

Сообщается, что накануне вечером в полицию сообщили о стрельбе в селе Поляница.

Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал. Пистолет "Форт-17Р", на который мужчина имел разрешение, был изъят.

На стрелка составили административный протокол. Решается вопрос о том, чтобы лишить его разрешения на оружие.

Напомним, что под Киевом произошла стрельба в ресторане. К счастью, никто не пострадал.

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