Европейский Союз готовит санкции против РФ в случае вторжения в Украину. Они подразумевают среди прочего блокировку газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает RTL.

Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт в Украине несет для нее серьезные риски.

"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток - 2", - заявил министр.

А вот глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о том, что в Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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