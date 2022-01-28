Франция пригрозила России блокировкой "Северного потока-2" из-за Украины [ Редактировать ]
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Европейский Союз готовит санкции против РФ в случае вторжения в Украину. Они подразумевают среди прочего блокировку газопровода "Северный поток - 2".
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает RTL.
Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт в Украине несет для нее серьезные риски.
"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток - 2", - заявил министр.
А вот глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о том, что в Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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