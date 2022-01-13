Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о том, что в Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом. Об этом она рассказала в интервью RBB.

Там призвали не смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и Россией.

Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока-2" - ред.) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность.

По ее словам, не стоит использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны".

"Это не удастся", - резюмировала глава Минобороны Германии.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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