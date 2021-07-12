Ангела Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Канцлер планирует поднять соответствующий вопрос во время следующего визита в США.

Об этом шла речь на брифинге Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства Северного потока-2 ", - заявила канцлер Германии.

В частности, Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно воспринимает опасения со стороны Украины, в связи с чем планирует поднять соответствующий вопрос во время своего визита в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Меркель проведут принципиальный разговор по "Северному потоку-2". Украина не отступит от позиции о том, что "Северный поток-2" - это угроза, прежде всего, характера сферы безопасности.

Также мы писали о том, что США работают над сдерживанием угроз "Северного потока-2" против Украины.

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