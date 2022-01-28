Спустя почти два месяца после премьеры песни "Абьюзер" Слава Каминская выпустила новый трек. Он получил название "Имя твое" и входит в одноименный альбом певицы, который увидит свет уже в следующем месяце.

Премьера сингла состоялась 28 января на YouTube-канале Славы.

"Имя твое" - это история про любовь длиною в жизнь. Эта любовь никуда не уходит, а трансформируется и находит свое продолжение в детях" - сказано в описании к ролику.

Автором песни выступил Юрий Лемчук, который написал всем знакомые треки "НеАнгелов" - "Роман" и "По клеточкам". По словам Каминской, песня "Имя твое" для нее особенная, ведь она создана особенным автором.

Альбом "Имя твое" выйдет 11 февраля, и станет первым в сольной карьере Славы.

Группа "НеАнгелы", где Каминская пела в дуете с Викторией Смеюхой, распалась в марте 2021 года.

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