Известная певица, экс-солистка дуэта "Не Ангелы" Слава Каминская снова высказалась о конфликте с коллегой по группе Викой Смеюхой.

Артистка рассказала, что у них всегда были плохие отношения, с самого начала существования группы.

"В каждом женском коллективе есть какие-то траблы, но никто не ходит и не выносит это: "Меня били!". Но она тоже меня била, когда я была беременная, и что? Я не хожу по всем недоСМИ, недоблогерам, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью, фу. Мы работали 15 лет. Ну зачем? Я не хожу и не рассказываю о том, что она за то, что я легла на ее подушку, но это была не ее подушка, а мое место, куда она положила свою подушку, она начала проклинать меня и моих детей. Да ты роди сначала, а потом проклинай", - эмоционально поделилась знаменитость в программе "Светская жизнь".

Также Слава, которую Вика обзывала абьюзером, рассказала, что коллега тоже над ней издевалась.

"Мы на съемках, я даю интервью. Когда меня снимают, она специально просит включить музыку, чтобы меня не было слышно. Она провоцирует, а я как дура на эти провокации ведусь", – отметила она.

Каминская добавила, что терпеть все это заставляли гонорары, которые они получали за концерты, чтобы содержать детей и помогать маме. Впрочем, звезда все же 5 или 6 раз пыталась уйти из группы.

"Потому что я не могла с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и абъюзер, может и занималась буллингом, но работать с тупой столько лет невозможно", – заявила Слава.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

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