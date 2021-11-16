Группа "НеАнгелы" распалась в этом году после 15 лет существования. Однако поклонники замечали, что девушки в течение всей карьеры были не сильно дружны, а после расставаниях их отношения только ухудшились.

И общественность в этом окончательно убедилась после публичного скандала Виктории Смеюхи и Славы Каминской.

Все началось с того, что Вика из "НеАнгелов" опубликовала видео, в котором разрезала торт с изображением своей бывшей коллеги. Также исполнительница обвинила Славу в том, что она до сих пор использует группу.



"Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", — отметила Смеюха.

Слава Каминская молчать не стала. Она в Instagram подчеркнула, что любит хороший юмор, но поступок ее коллеги таковым не назовешь.

Певица обвинила Викторию в неуважении к коллективу, в котором она проработала много лет.

"Я очень люблю юмор и он - совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников… Кондитер пусть застрелится. Можно было торт по Багаче? За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом?", — написала Каминская.

Также исполнительница уверена, что таким пиар-ходом Виктория Смеюха решила затмить выход ее нового альбома, а также выпустить вперед что-то свое.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

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