В Украине без света остались шесть областей [ Редактировать ]
В понедельник, 31 января, в Украине обесточены 317 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Вследствие сильных порывов ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 317 населенных пунктов в 6 областях, а именно:
- Львовская - 123,
- Тернопольская - 56,
- Ривненская- 54,
- Хмельницкая - 38,
- Волынская - 32,
- Закарпатская - 14.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Читайте также, из-за ураганного ветра 1400 населенных пунктов в Украине остались без электричества. Сильные порыва ветра привели к отключениям электричества в 16 регионах, при этом наибольшее количество во Львовской, Киевской и Черниговской областях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 26 января, в Украине ожидается снег и мокрый снег
В Украину идет потепление, но оно продлится оно недолго
В Украину температура воздуха снова повысится
На выходных, 22-23 января, в Украине стихнет ветер и прекратятся снегопады
В пятницу, 21 января, в Украине объявили штормовое предупреждение