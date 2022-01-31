В понедельник, 31 января, в Украине обесточены 317 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Вследствие сильных порывов ветра из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 317 населенных пунктов в 6 областях, а именно:

Львовская - 123,

Тернопольская - 56,

Ривненская- 54,

Хмельницкая - 38,

Волынская - 32,

Закарпатская - 14.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте также, из-за ураганного ветра 1400 населенных пунктов в Украине остались без электричества. Сильные порыва ветра привели к отключениям электричества в 16 регионах, при этом наибольшее количество во Львовской, Киевской и Черниговской областях.

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