Из-за ураганного ветра 1400 населенных пунктов в Украине остались без электричества [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Из-за непогоды, которая бушевала в Украине в ночь на 15 января, по всей стране обесточено 1418 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Сильные порыва ветра привели к отключениям электричества в 16 регионах:
- Львовской области - 226;
- Киевской - 201;
- Черниговской - 184;
- Хмельницкой - 166;
- Житомирской - 163;
- Сумской - 160;
- Полтавской - 73;
- Тернопольской - 53;
- Черкасской - 40;
- Черновицкой - 34;
- Донецкой - 28;
- Ровенской - 26;
- Днепропетровской - 22;
- Винницкой - 20;
- Луганской - 11;
- Кировоградской - 11.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, что "Подробности" сообщали о последствиях непогоды. Так в Киеве ураганный ветер повалил огромное дерево, раздавившее автомобиль, в котором сидели мужчина и женщина. Водитель погиб, а его подругу госпитализировали.
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