Из-за непогоды, которая бушевала в Украине в ночь на 15 января, по всей стране обесточено 1418 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сильные порыва ветра привели к отключениям электричества в 16 регионах:

Львовской области - 226;

Киевской - 201;

Черниговской - 184;

Хмельницкой - 166;

Житомирской - 163;

Сумской - 160;

Полтавской - 73;

Тернопольской - 53;

Черкасской - 40;

Черновицкой - 34;

Донецкой - 28;

Ровенской - 26;

Днепропетровской - 22;

Винницкой - 20;

Луганской - 11;

Кировоградской - 11.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что "Подробности" сообщали о последствиях непогоды. Так в Киеве ураганный ветер повалил огромное дерево, раздавившее автомобиль, в котором сидели мужчина и женщина. Водитель погиб, а его подругу госпитализировали.