На территории Украины из-за непогоды без света остались 63 населенных пункта в трех областях страны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, без электричества остались жители 53-х населенных пунктов на Житомирщине, семи в Хмельницкой области и трех на Закарпатье.

С 22 часов 29 января начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет.

Отмечается, что в настоящее время к восстановлению электроснабжения в пострадавших населенных пунктах привлечены сотрудники аварийных бригад облэнерго.

Читайте также, из-за ураганного ветра 1400 населенных пунктов в Украине остались без электричества. Сильные порыва ветра привели к отключениям электричества в 16 регионах, при этом наибольшее количество во Львовской, Киевской и Черниговской областях.

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