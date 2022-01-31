Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии", - заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд во время встречи с главой МВД Украины Денисом Монастырским.

Также она отметила, что есть возможность увеличить количество контингента до 400 человек.

Напомним, что Россия заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной.