Россия отводит часть войск от границы с Украиной [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны России
В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев.
В места базирования после совершения марша своим ходом прибывают подразделения из состава бригад связи, а также передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.
Командиры организовали обслуживание вооружения и военной техники. В подразделениях пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.
Плановая проверка боевой готовности в войсках Западного военного округа проводится в начале зимнего и летнего учебных периодов с целью проверки готовности подразделений к выполнению задач по предназначению.
Напомним, что в конце декабря Россия объявила об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которых в начале декабря направили на полигоны юга России для зимних учений.
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