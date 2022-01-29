В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа (ЗВО) завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев.

В места базирования после совершения марша своим ходом прибывают подразделения из состава бригад связи, а также передовые отряды инженерных подразделений и радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.

Командиры организовали обслуживание вооружения и военной техники. В подразделениях пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.

Плановая проверка боевой готовности в войсках Западного военного округа проводится в начале зимнего и летнего учебных периодов с целью проверки готовности подразделений к выполнению задач по предназначению.

Напомним, что в конце декабря Россия объявила об отводе в пункты постоянной дислокации более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа РФ (ЮВО), которых в начале декабря направили на полигоны юга России для зимних учений.