Россия не имеет планов или намерений нападать на Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, сообщает ТАСС.

Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории... Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи.

В России утверждают, что слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину распространяют "специализированные структур на Западе".

Сегодня мы имеем карты, которые то появляются в The Wall Street Journal, то в The New York Times. Они профессионально сделаны, но эта дезинформация, или мисинформация, как минимум со стороны специализированных структур на Западе с целью посеять раздор и неуверенность в украинском обществе, зародить сомнения в средствах массовой информации.

Вместе с тем Россия не собирается отводить войска от украинской границы и продолжит проводить учения на своей территории, несмотря на все возражения НАТО, заявил российский дипломат.

Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты.

Как сообщали "Подробности", российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, состоялись в Женеве 10 января. Москва требует неких гарантий своей безопасности со стороны НАТО. В частности, непринятия в Альянс Украины и Грузии.

7 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил главу Госдепа США Энтони Блинкена, что Украина не будет наступать на самопровозглашенные "республики" на Донбассе.