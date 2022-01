Россия не имеет планов или намерений нападать на Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве, сообщает ТАСС.

В России утверждают, что слухи о якобы готовящемся нападении России на Украину распространяют "специализированные структур на Западе".

Сегодня мы имеем карты, которые то появляются в The Wall Street Journal, то в The New York Times. Они профессионально сделаны, но эта дезинформация, или мисинформация, как минимум со стороны специализированных структур на Западе с целью посеять раздор и неуверенность в украинском обществе, зародить сомнения в средствах массовой информации.