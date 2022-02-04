Образование в Украине: названы лучшие ВУЗы [ Редактировать ]
В Украине составили рейтинг лучших ВУЗов. Об этом пишет Webometrics.
В тройку лучших ВУЗов Украины по версии Ranking Web of Universities вошли:
1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
2. НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского,
3. Сумской государственный университет.
В первую десятку лучших вузов Украины также попали:
- Национальный авиационный университет;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- НТУ Харьковский политехнический институт;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Национальный университет Львовская политехника;
- НТУ Днепровская политехника.
Львовский национальный университет Ивана Франко занял 12 место, Киевский национальный университет технологий и дизайна - 14 место,
Национальный университет Киево-Могилянская академия находится на 23 месте, а Киевский университет имени Бориса Гринченко - на 58 месте.
Самое последнее место в рейтинге (313) занимает Институт делового администрирования.
Отметим, что ни один украинский ВУЗ не попал ТОП-10 мировых университетов.
Напомним, что в Украине запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов. Ранее сообщалось, что Минобразования может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий.
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