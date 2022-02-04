В Украине составили рейтинг лучших ВУЗов. Об этом пишет Webometrics.

В тройку лучших ВУЗов Украины по версии Ranking Web of Universities вошли:

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

2. НТУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского,

3. Сумской государственный университет.

В первую десятку лучших вузов Украины также попали:

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

НТУ Харьковский политехнический институт;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Национальный университет Львовская политехника;

НТУ Днепровская политехника.

Львовский национальный университет Ивана Франко занял 12 место, Киевский национальный университет технологий и дизайна - 14 место,

Национальный университет Киево-Могилянская академия находится на 23 месте, а Киевский университет имени Бориса Гринченко - на 58 месте.

Самое последнее место в рейтинге (313) занимает Институт делового администрирования.

Отметим, что ни один украинский ВУЗ не попал ТОП-10 мировых университетов.

Напомним, что в Украине запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов. Ранее сообщалось, что Минобразования может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.