В Украине запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов [ Редактировать ]
В Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в вузы иностранных студентов. На правительственном портале опубликовали постановление о реализации такого экспериментального проекта.
"С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в учреждения высшего образования. Первый шаг - подключение электронных кабинетов высших учебных заведений к Единой системе", - говорится в сообщении.
Для этого вузы до 1 августа должны предоставить госпредприятию "Украинский государственный центр международного образования" следующие документы:
- заполненный договор с ГП в двух экземплярах;
- подтверждающие документы о наличии у вуза лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в установленном порядке;
- письмо о назначении ответственного оператора Единой системы в учреждениях высшего образования, который является сотрудником ЗВО (что подтверждается приказом на назначение).
"По результатам подключения высших учебных заведений к Единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы", - добавили в министерстве.
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