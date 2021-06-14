Министерство образования и науки может продлить сроки вступительной кампании на бюджет для детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что абитуриентам запрещают выезжать с ВОТ для поступления.

В этом году, как и в прошлом, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицами, проживающими на временно оккупированных территориях Украины и изъявившими желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

Министерство осуждает такие действия.

Министерство образования и науки обратилось в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер админвлияния на граждан Украины, которые хотят поступить на обучение в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования по программам "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", и предоставить разъяснения.

Кроме того, в министерстве обратили внимание, что абитуриенты с ВОТ должны лично подавать заявление в вузы для поступления через образовательные центры. У поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможной подачу заявлений электронными средствами связи.

На сегодня в Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного поступления граждан с ВОТ в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечения защиты их персональных данных и дальнейшей их аутентификации при проведении вступительных испытаний.

МОН в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность украинцам с оккупированных территорий поступать в учебные заведения на подконтрольной территории.

"Также Министерство образования и науки рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на места государственного заказа", - указано в сообщении.

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