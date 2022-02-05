Во Франции власти изменили требования для въезда в страну ​для граждан Украины. Об этом сообщает Консульский отдел посольства Украины во Франции.

Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости COVID-19 в "оранжевой" группе.

Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля:

подтверждение о полной вакцинации;

негативный результат антигенного теста или ПЦР теста.

Сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней прививки вне прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna.

В случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальное подтверждение насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.

Напомним, что за минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев COVID-19.