Франция изменила условия въезда для украинцев [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Во Франции власти изменили требования для въезда в страну для граждан Украины. Об этом сообщает Консульский отдел посольства Украины во Франции.
Украина находится в классификаторе стран по заболеваемости COVID-19 в "оранжевой" группе.
Начиная с 1 февраля 2022 года для въезда на территорию Франции граждане Украины должны представить в пунктах пограничного контроля:
- подтверждение о полной вакцинации;
- негативный результат антигенного теста или ПЦР теста.
Сертификат полной вакцинации будет признаваться при условии, что со времени последней прививки вне прошло 9 месяцев. В противном случае нужно сделать бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna.
В случае отсутствия подтверждения о вакцинации необходимо предоставить документальное подтверждение насущной цели поездки во Францию, отрицательный результат антигенного или ПЦР теста и соблюдать 7-дневную самоизоляцию.
Напомним, что за минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев COVID-19.
по теме
Трагедия произошла на зимнем курорте Флен. Лыжник насмерть сбил пятилетнюю девочку, которая с группой из пяти детей под руководством тренера училась кататься на лыжах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в своем Telegram-канале, что он и его супруга заразились коронавирусом
В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Страна стала одной из первых в Евросоюзе, где прививка от коронавируса теперь является обязательной как минимум до 31 января 2024 года
За минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920)
За даними МОЗ, через ускладнення 174 людини померли. Найбільше нових хворих минулої доби було на Одещині, Львівщині та на Житомирщині.