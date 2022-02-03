Во Франции стартует использование таблеток Pfizer "Паксловид" (Paxlovid) для лечения коронавируса. Об э том сообщает Associated Press.

Это первая страна в ЕС, которая начнет применять этот препарат.

Первые 10 тысяч доз "Паксловида" появятся в аптеках страны в эту пятницу. Его будут назначать взрослым с симптомами, которые не требуют дыхания кислородом и не подвергаются риску осложнений, как рекомендует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Ожидается, что в ближайшее время будет одобрена подобная противовирусная таблетка, разработанная компанией Merck. Как заявляют производители обоих препаратов, они будут эффективны против штамма "Омикрон".

Читайте также, третья (бустерная) доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, защищает от быстро распространяющегося варианта "Омикрон", она в 37 раз повышает уровень антител. К соответствующему мнению пришли ученые в ходе серии лабораторных испытаний.

Кроме того, исследователи из Великобритании проанализировали возможное воздействие прививки от коронавируса на штамм "Омикрон". По их словам, бустерная прививка может обеспечить около 85% защиты от тяжелого заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.