За минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 918 человек;

летальных исходов - 185;

поправилось - 9 628 человек.

76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу - 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека.

Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.