Коронавирус в Украине: данные за 5 февраля [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 4 февраля, в Украине зафиксировано 42 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 268, медработников - 920). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 918 человек;
- летальных исходов - 185;
- поправилось - 9 628 человек.
76 350 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу - 29 708 человек, дополнительную дозу - 617 человек, бустерную дозу - 23 673 человека.
Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.
по теме
За минувшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 37 351 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
За минувшие сутки, 21 января, в Украине зафиксировано 22 473 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 2838, медработников - 535. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава
Продукт Novavax, известный под торговой маркой Nuvaxovid, на 89% эффективен против коронавируса
За минувшую неделю в Украине зарегистрировали почти 414 тысяч больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины
Мутация коронавируса в организме ВИЧ-больного, который не принимает лекарства для лечения ВИЧ, представляет собой потенциальный путь для появления новых вариантов COVID-19