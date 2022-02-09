В Оболонском районе Киева 6 февраля 44-летний мужчина якобы случайно застрелил свою 37-летнюю гражданскую жену. Пара - коренные киевляне и долгие годы жили на одной улице, в 400 метрах друг от друга.

У каждого из них позади неудачный брак, дети. Мужчина работал предпринимателем, занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей. Перед трагедией неофициально работал в столичном такси "Гранд". Погибшая была заведующей отделом в супермаркете "Сильпо".

Пара была знакома восемь лет, а об их отношениях знали все окружающие. Мужчины ободряли, что пора уже жениться.

"Понимаете, это как страшный сон - в то, что он мог умышленно убить Алину, не верит никто", – рассказали знакомые пары.

Они считают, что причина трагедии – неосторожность. Оружие, из которого выстрелил мужчина – стартовый пистолет. Он был переработан для отстрела патронов травматического действия. Действительно ли он был случайно найден - установит следствие.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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