Президент Украины Владимир Зеленский, прикрываясь вопросами якобы национальной безопасности, поручил правительству активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google и Meta Platforms. Заявленная цель власти – обеспечить модерирование сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины, что является не чем иным, как очередной попыткой взять под полный контроль медиасферу в стране, включая влияние на общественное мнение через социальные сети.

Как и предыдущая власть в Украине, положившая начало цензуре в Интернете путем блокирования на территории Украины целого ряда крупнейших сайтов, почтовых сервисов, новостных ресурсов и популярных социальных сетей (включая "Яндекс", Mail.ru, "Одноклассники", "ВКонтакте" и т. д.), команда новоявленного диктатора Зеленского не оставляет попыток зачистить украинский сегмент Интернета от инакомыслия и критики в свой адрес.

Попытки американских корпораций оказывать влияние на политическую ситуацию в Украине путем подавления свободы слова наблюдались и ранее. 24 апреля 2021 года, в свете незаконной санкционной кампании, которую развернули в Украине против независимых телевизионных каналов, видеохостинг YouTube ограничил доступ к аккаунтам телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Тогда же министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что это сделано по обращению министерства и по решению СНБО. А в ночь на 4 февраля 2022 года YouTube заблокировал также каналы "Первый независимый" и UkrLive.

Очередной призыв к углублению сотрудничества с Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), а именно – к открытию их офисов в Украине и модерированию их контента с территории нашей страны, свидетельствует о том, что главная цель Зеленского – обеспечить ручное управление крупнейшими интернет-ресурсами и добиться полного контроля над информационными потоками в Украине. Такая политика лишь подтверждает, что власть не намерена отказываться от планов полного уничтожения демократии, свободы слова и стремится сосредоточить в своих руках все инструменты для расправы над инакомыслящими гражданами и политическими оппонентами, представляющими реальную угрозу преступному режиму Президента Зеленского.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"