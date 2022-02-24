В Луганской области российские войска захватили 2 населенных пункта [ Редактировать ]
Российские оккупационные войска захватили два населенных пункта в Луганской области. Речь идет о селах Городище и Меловое.
Об этом сообщает на Министерства внутренних дел.
"Захвачены села Городище и Меловое Луганской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские войска совершили артобстрел военного склада в селе Староконстантинов Хмельницкой области. В результате провокаций произошли пожары на территории воинских частей в селах Тульчин и Бохан Винницкой области, Броварах Киевской области.
Кроме того, вспыхнули пожары на военных складах в городе Краснополье и Марганец в Днепропетровской области.
Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию. После этого начался обстрел украинских городов, в частности Киева, Харькова и Днепра.
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Є інформація, що горить аеропорт в Івано-Франківську. Також був вибух на військовому аеродромі у Херсоні.
Час діяти - просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері.
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