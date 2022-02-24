В результате нападения России на Украину 24 февраля 2022 года под обстрелами оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере Украины. Пострадали несколько человек.

Об этом сообщается в Telegram ГСЧС Украины.

Данные об обстрелах на утро 24 февраля:

Луцк - обстрелян аэродром, травмирован один человек

Ивано-Франковск - попадание снаряда в воинскую часть

Хмельницкий - попадание в взлетную полосу военного аэродрома

Нежин - из-под завалов на аэродроме деблокируют 6 человек

Львовская область - обстрел воинской части в с. Каменка Бужская

Житомирская область - обстрел воинской части в с. Ивница

Полтава - объявлен сигнал "Воздушная тревога"

Краматорск - попадание снаряда на аэродром

Мариуполь - в результате обстрелов загорелись 7 жилых домов

Кроме того, сообщается, что загорелись военные склады в Полтавской и Черкасской областях.

Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию. После этого начался обстрел украинских городов, в частности Киева, Харькова и Днепра.