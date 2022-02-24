Нападение на Украину: аэродромы и военная инфраструктура оказались под огнем [ Редактировать ]
В результате нападения России на Украину 24 февраля 2022 года под обстрелами оказались аэродромы и военная инфраструктура на западе и севере Украины. Пострадали несколько человек.
Об этом сообщается в Telegram ГСЧС Украины.
Данные об обстрелах на утро 24 февраля:
- Луцк - обстрелян аэродром, травмирован один человек
- Ивано-Франковск - попадание снаряда в воинскую часть
- Хмельницкий - попадание в взлетную полосу военного аэродрома
- Нежин - из-под завалов на аэродроме деблокируют 6 человек
- Львовская область - обстрел воинской части в с. Каменка Бужская
- Житомирская область - обстрел воинской части в с. Ивница
- Полтава - объявлен сигнал "Воздушная тревога"
- Краматорск - попадание снаряда на аэродром
- Мариуполь - в результате обстрелов загорелись 7 жилых домов
Кроме того, сообщается, что загорелись военные склады в Полтавской и Черкасской областях.
Напомним, сегодня утром президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию. После этого начался обстрел украинских городов, в частности Киева, Харькова и Днепра.
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