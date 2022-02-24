В районе Счастья идут жестокие бои [ Редактировать ]
Боевики "ЛНР" заявляет о переходе под ее контроль города Счастье и Станицы Луганской. Эту информацию опровергает командование Объединенных сил.
По информации ВСУ, сегодня, 24 февраля, в районе населенного пункта Счастья подбиты два российских танка и уничтожены несколько грузовиков.
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