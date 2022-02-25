Сбитый самолет упал рядом с жилым домом - СМИ (видео) [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В пятницу утром, 25 февраля, в непосредственной близости от Киева силами ВСУ был сбит самолет противника. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
Буквально сразу появилась информация о том, что самолет упал в Киеве на улице Кошица 7а.
В социальных сетях публикуют информацию о том, что горит жилой дом.
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