В пятницу утром, 25 февраля, в непосредственной близости от Киева силами ВСУ был сбит самолет противника. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Буквально сразу появилась информация о том, что самолет упал в Киеве на улице Кошица 7а.

В социальных сетях публикуют информацию о том, что горит жилой дом.

