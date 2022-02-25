Оккупанты продвинулись вглубь Киевской области: возможен захват Ворзеля [ Редактировать ]
Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Вражеские войска подступают к поселку Ворзель в Ирпенской районе.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Возможен заход оккупанта в Ворзель и окрестные населенные пункты. Пали и уничтожай врага", - заявила Маляр.
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