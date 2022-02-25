На Оболони вражеская бронетехника переехала авто: оккупантов задержали (видео) [ Редактировать ]
Появилось видео перестрелки в Киеве на Оболони, где военная техника переехала гражданский автомобиль.
В соцсетях местные жители опубликовали видео задержания оккупантов. Как видно, в столице действуют силы территориальной обороны.
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