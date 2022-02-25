Морской пехотинец остановил продвижение танков, ценой своей жизни [ Редактировать ]
РФ второй день подряд атакует Украину на многих направлениях. Ожесточенные бои велись на Крымском перешейке. Одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, решились на подрыв Генического автомобильного моста. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но отойти оттуда он не успел. По словам собратьев Виталий вышел на связь, и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону", - говорится в сообщении.
Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Скакуну Виталию государственной награды.
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