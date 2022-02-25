В Харькове ракета упала в районе Конного рынка (фото) [ Редактировать ]
В Харькове в районе Конного рынка упала ракета. Удар "Ураганом" или "Смерчем" по жилому району. Ракета не разорвалась.
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Около 04:20 на улице Кошица 7А в Киеве ракета попал в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС. Спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы. 8 человек получили травмы разной степени.
А в Обухівському районі поблизу селища Трипілля збито військовий літак Ан-26 ЗСУ. Попередньо повідомляють, що літак збила ДРГ противника, на борту перебували 14 осіб.
Ті здійснили атаку ще вранці, але вона захлинулася. Ворог втратив до пів сотні піхотинців і чимало техніки.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії.