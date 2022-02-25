В Ривненской области задержали 18-летнюю девушку: рисовала метки в виде креста

В городе Костополь полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки в виде креста возле отделения почты.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Она призналась, что и раньше делала маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла из села Городница в Костополь с этой же целью.

Девушку передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств. Вся подробная информация устанавливается соответствующими службами.