В Ривненской области задержали 18-летнюю девушку: рисовала метки в виде креста [ Редактировать ]
В Ривненской области задержали 18-летнюю девушку: рисовала метки в виде креста
В городе Костополь полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки в виде креста возле отделения почты.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Она призналась, что и раньше делала маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла из села Городница в Костополь с этой же целью.
Девушку передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств. Вся подробная информация устанавливается соответствующими службами.
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