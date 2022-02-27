"Любой, кроме Минска": Зеленский предложил России города для переговоров [ Редактировать ]
Зеленский заявил о том, что готов провести переговоры в любом из городов, кроме Минска. Зеленский заявил, что Украина предлагала России разные города для переговоров, российская сторона отказалась.
Варшава, Стамбул, Баку – эти города мы предложили России для переговоров. Да и любой другой город, откуда не улетают ракеты в Украину. Но не Минск.
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