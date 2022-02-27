Стали известны еще шесть стран, закрывшие небо для РФ [ Редактировать ]
Европейские страны продолжают закрывать небо для самолётов РФ. Ранее в список уже закрывших небо стран, добавились новые: Австрия, Исландия и Бельгия.
Небо закрыли также: Германия, Ирландия, Дания. Все страны 27 февраля объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.
Ранее это уже сделали Украина, Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.
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У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну. Та зазначені слова підтримки українському народові.
Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
Про це за результатами візиту до Брюсселя оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Лідери Сполучених Штатів, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Румунії, Франції, Сербії, Австрії, Грузії, Великої Британії, Туреччини та інших країн назвали це грубим порушенням міжнародного права та закликали до запровадження санкцій проти Москви.