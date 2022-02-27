Путин приказал привести силы ядерного сдерживания в особый режим боевого дежурства [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин приказал привести российские силы сдерживания в режим особого несения дежурства. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, сообщает "Интерфакс".
Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Вероятно, имеются в виду стратегические силы сдерживания. На сайте Минобороны РФ сообщается, что в них входят ядерные силы.
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