Президент России Владимир Путин приказал привести российские силы сдерживания в режим особого несения дежурства. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, сообщает "Интерфакс".

Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Вероятно, имеются в виду стратегические силы сдерживания. На сайте Минобороны РФ сообщается, что в них входят ядерные силы.