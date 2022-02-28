Российские войска пытаются возобновить наступление на Киев через Полесье (видео) [ Редактировать ]
Российские войска пытаются возобновить наступление на Киев через Полесье. Готовят понтонную переправу возле Демидова через речку Ирпень, 0 Генштаб ВСУ.
Также в Бородянке замечена большое количество русской военной техники, предположительно направляются в сторону Киева.
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